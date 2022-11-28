Автобус с туристами сломался по пути из Шерегеша в Новосибирск в 30-градусный мороз

Автобус с 50 туристами сломался по пути из Шерегеша в Новосибирск. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Автобус с туристами сломался по пути из Шерегеша в Новосибирск в морозный понедельник, 28 ноября. Как сообщили КП-Новосибирск в туристической компании Mux bus, экстренная остановка произошла в 30 километрах от Шерегеша.

50 человек должны были добраться до Новосибирска к 2 часам ночи. Автобус прибыл с опозданием на 4 часа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что цены на такси утром взлетели в два раза из-за 30-градусного мороза.

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