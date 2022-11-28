В Новосибирске ограничили парковку на Кошурникова ради благоустройства парка в пойме реки Каменки

В Новосибирске уберут парковку на Кошурникова из-за строительства парка в пойме реки Каменка. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Дзержинском районе ограничат парковку возле дома на улице Кошурникова, 23/1. Рядом расположены станция метро «Золотая Нива» и торговый центр «Сибирский Молл».

Как сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска, ограничения вступят в силу с 28 декабря. На проезде возле дома установят знаки «Стоянка запрещена». Парковаться здесь будет запрещено с 9 до 21 часа.

Ограничения на парковку вводят для того, чтобы спецтехника могла свободно проезжать к парку в пойме реки Каменки. Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о его благоустройстве.

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