В Новосибирске на перекрестке легковушка жёстко столкнулась с автобусом. Фото: "АСТ-54".
Жесткое ДТП с легковушкой и автобусом «ПАЗ» произошло на новосибирском перекрёстке. О происшествии рассказали в соцсети очевидцы.
– ДТП случилось на пересечении улиц Петухова и Бронной, – уточнили в паблике «АСТ-54».
На кадрах видно, что переднюю часть легковушки уничтожило от удара. «ПАЗик» тоже получил повреждения, но не столь фатальные.
– Эту 9 и так не дождёшься, ещё в аварию попал! – возмутились комментаторы.
Информация об обстоятельствах аварии и о возможных пострадавших уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер