В Новосибирске на перекрестке легковушка жёстко столкнулась с автобусом. Фото: "АСТ-54".

Жесткое ДТП с легковушкой и автобусом «ПАЗ» произошло на новосибирском перекрёстке. О происшествии рассказали в соцсети очевидцы.

– ДТП случилось на пересечении улиц Петухова и Бронной, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что переднюю часть легковушки уничтожило от удара. «ПАЗик» тоже получил повреждения, но не столь фатальные.

– Эту 9 и так не дождёшься, ещё в аварию попал! – возмутились комментаторы.

Информация об обстоятельствах аварии и о возможных пострадавших уточняется.

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