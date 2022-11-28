В Новосибирске продают поддельные справки и медкнижки без посещения врачей

Справку или официальный документ можно получить законным способом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске в свободном доступе продают поддельные медицинские книжки и справки. Есть даже официальные сайты, на которых предлагают купить медкнижку без медосмотра за полторы тысячи рублей. Продление стоит около тысячи. Срок изготовления поддельного документа – в среднем 1 день.

– Ничего проходить не надо. Просто приезжаете, забираете и все, – рассказал КП-Новосибирск оператор по указанному на сайте номеру.

С виду книжка выглядит, как настоящая. Однако опытный работодатель может сравнить водяные знаки и печати, и выявить подделку.

В Новосибирске продают незаконные справки и медкнижки. Фото: Александр ГЛУЗ

Также в свободной продаже есть липовые медицинские справки. Их покупают, например, студенты. Они нужны для того, чтобы в университете дали академический отпуск по болезни, подтвержденной липовым диагнозом от врача.

– Брал справку через знакомого с курса три раза за пять тысяч рублей, – анонимно признался КП-Новосибирск один из покупателей. – Все получилось ужасно: посредник пропал, а мне нужно было доделать справку. И я пошел в больницу. Там главврач, посмотрев на подпись в документе, сказала, что у них нет такого сотрудника. Я сразу убежал, и потом несколько месяцев ходил и оглядывался, боялся ездить на метро, потому что избегал встречи с полицией.

По статье 327 УК РФ за подделку документов может грозить до 4 лет лишения свободы, в зависимости от части статьи.

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