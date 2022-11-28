По словам волонтеров, щенок с сердечком добрый и ласковый. Фото: "Пристройство животных в Новосибирске и НСО".

В Новосибирске волонтеры ищут дом щенку Амору. У малыша на шубке есть необычное пятно в виде сердечка. Известно, что щенка вместе с его братьями и сестричками выбросили погибать на мороз.

В Новосибирске ищут дом щенку с сердечком на шубке, которого выбросили умирать на мороз. Фото: "Пристройство животных в Новосибирске и НСО".

– Несколько ночей малыши провели на улице, замерзали. Они чудом не погибли. Волонтеры нашли их и забрали в тепло, отогрели. Теперь пристраивают, – рассказали в группе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО».

По словам волонтеров, щенок с сердечком на шёрстке добрый и ласковый. А еще воспитанный. Малыш ждет своих хозяев.

Если вы готовы приютить кроху, позвоните по номеру Анны – 8-913-787-76-16

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