Мультики о легендах Новосибирской области получили президентский грант

В Новосибирской области создали мультфильмы о народных легендах, которые получили президентский грант. Фото: стоп-кадр мультфильма Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

Цикл мультфильмов о легендах Новосибирской области создали за счет президентского гранта. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

Грант получил «Российско-Немецкий Дом» на производство цикла анимационных фильмов, посвященных легендам Новосибирской области: «Тайны Барабинской степи».

– Проект стал победителем конкурса творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, – отметили в министерстве.

Годом ранее вышел мультик о немецкой деревне Неудачино, расположенной в регионе. Грант на новую идею организация получила еще 20 июня. В мультфильмах показывают героев разных национальностей и используют элементы исконно новосибирской Ордынской росписи.

В «Тайнах Барабинской степи» зрителям рассказывают о тайной пещере Хана Кучума, в которой спрятаны сокровища, о Кыштовском Йети и других легендах региона.

Также президентский грант достался концертмейстеру школы искусств № 20 «Муза» на проведение серии детских органных концертов в рамках проекта «Вселенная – орган».

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