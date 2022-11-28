Пробки и массовые аварии сковали движение по новосибирским улицам утром 28 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утром 28 ноября 2022 года достигли 6 баллов. Также в городе уже произошло несколько ДТП. Об этом говорится на карте «2ГИС».

Заторы на Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Пробки на Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы из-за ДТП на Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Сложно проехать по Советскому шоссе, Титова, Блюхера и по Октябрьскому мосту. Сразу два ДТП и пробка на Димитровском мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по Никитина, Восход, Кирова, Бориса Богаткова. Пробки из-за ДТП на улицах Дуси Ковальчук и Фадеева.

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