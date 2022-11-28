Новосибирск скует лед из-за 30-градусных морозов 28 ноября

В Новосибирске в понедельник, 28 ноября, ударят морозы до −30 градусов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске в понедельник, 28 ноября, ударят морозы до −30 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков и предупреждают о гололеде.
— В Новосибирске 28 ноября ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Днем температура составит −21…-23 градуса, ночью похолодает до −27…-29, в пригороде — до −32 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Днем они обещают морозы до −22…-24, а утром и ночью — до −25…-27 градусов.
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