Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 0:00

Новосибирск скует лед из-за 30-градусных морозов 28 ноября

В Новосибирске 28 ноября будет мороз до -30 и гололед
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в понедельник, 28 ноября, ударят морозы до −30 градусов.

В Новосибирске в понедельник, 28 ноября, ударят морозы до −30 градусов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в понедельник, 28 ноября, ударят морозы до −30 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков и предупреждают о гололеде.

— В Новосибирске 28 ноября ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Днем температура составит −21…-23 градуса, ночью похолодает до −27…-29, в пригороде — до −32 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Днем они обещают морозы до −22…-24, а утром и ночью — до −25…-27 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber