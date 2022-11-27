«Глаза твои, как бирюза»: многодетная сибирячка выпустила песню дочери ко Дню Матери

Женщина родила троих детей и стала поэтессой. Фото: Предоставлено Ниной Орловой

Новосибирская поэтесса Нина Орлова спела песню «Дочь» в День Матери. Выступление мамы четверых детей показали на одном из телеканалов Санкт-Петербурга.

- День матери праздник, который учрежден и отмечают у нас в стране относительно недавно, с 1998 года. Я сама к тому времени уже была самой мамой 3 детей, а в 2000 родился и четвёртый мой ребёнок. Думаю, не ошибусь что для каждой женщины этот праздник очень дорог. Ведь все мы: и мамы, и дочки, а значит - праздник общий. Я благодарна своей маме за жизнь, за красоту и отличное здоровье, - рассказала КП-Новосибирск Нина Орлова.

Песня «Дочь» была написана в соавторстве с московским композитором Николаем Михно. Певицы Гузель Хасанова и Алекса Астер взяли ее в свой репертуар. Нина Орлова сообщила, что в планах — выступление в военном госпитале для раненых, концерт в Бердском доме-интернате имени Калинина и концерты для пожилых совместно с фондом «Добродомик».

Нина Орлова добавила, что уже более 20 лет исполняет романсы и эстрадные песни собственного сочинения в Новосибирске. Недавно выступала с местным автором Александром Миркиным и заслуженным артистом России Валерием Семиным.

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