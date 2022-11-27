В Новосибирск придет потепление до 12 градусов

Зима в Сибири начнется с потепления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последняя осенняя неделя в Новосибирске будет очень холодной — синоптики обещают 30-градусные морозы. А вот зима в Сибири начнется с потепления. Столбик термометра поднимется на 18 градусов.

— В четверг, 1 декабря, температура воздуха в Новосибирске составит −17…-22 градуса. Примерно в этом же диапазоне она будет удерживаться на протяжении недели. А вот во вторник 6 декабря потеплеет до −12…-14 градусов, — сообщает Сайт «Метеовести».

Потепление обещают и синоптики Яндекс. Погоды. На начало декабря жителям Новосибирской области они прогнозируют температуру воздуха на уровне —19…-22 градусов.

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