В Новосибирске в Театральном сквере установили главную городскую елку

В Новосибирске собрали главную городскую елку. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в Театральном сквере напротив НОВАТа установили и нарядили главную в городе новогоднюю елку. Она состоит из каркаса, искусственных ветвей и всевозможных украшений: шаров, гирлянд и фонариков.

Всего, как ранее сообщали власти, на ней планировалось разместить 75 фонариков, 150 снежинок, 2226 шаров и гирлянды. На приобретение и монтаж ели было потрачено 1, 6 миллион рублей.

Гирлянды на ней зажгут 1 декабря. Фото: Анна ПАШАГИНА

В городе также установили и другие праздничные украшения. Они появились в Театральном и Первомайском скверах, Михайловской набережной, а также на улице Ленина, которую сделают пешеходной.

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