На место выезжала полиция. Фото: АСТ-54 Black
В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве обнаружили тело мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы вечером в воскресенье, 27 ноября.
— На Северо-Чемском ж/м, около 19:00 на улице Герцена найден труп мужчины, — сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.
Очевидцы предполагают, что мужчина покончил с собой.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что полиция действительно выезжала по данному адресу по факту обнаружения тела.
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