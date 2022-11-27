На место выезжала полиция. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве обнаружили тело мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы вечером в воскресенье, 27 ноября.

— На Северо-Чемском ж/м, около 19:00 на улице Герцена найден труп мужчины, — сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.

Очевидцы предполагают, что мужчина покончил с собой.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что полиция действительно выезжала по данному адресу по факту обнаружения тела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber