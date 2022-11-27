В Новосибирске затопило подъезд дома в Ленинском районе. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске затопило подъезд дома в Ленинском районе. ЧП случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В многоквартирном доме на Крашенинникова, 4, в квартире на 3 этаже, вероятно, прорвало трубу — вода бежит ручьём и добралась до другой квартиры, затопила подъезд, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Жители дома также сообщают, что управляющая компания не торопится устранять течь, несмотря на 30-градусный мороз на улице. На кадрах ролика, снятого новосибирцами, видно, что вода из квартиры, где прорвало трубу, стекает по стенам и уже затопила несколько лестничных проходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber