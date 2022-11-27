Самолет из Новосибирска вылетел в Дубай с задержкой на сутки

Самолет из Новосибирска в Дубай вылетел с задержкой на сутки. Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет из Новосибирска в Дубай вылетел с задержкой на сутки. Напомним, по расписанию рейс должен был отправиться в 20:40 26 ноября, однако вылет перенесли на 15:30 27 ноября. Окончательное время вылета сдвинулось еще сильнее.

— Самолет вылетел в Дубай в 18:05, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

На борту самолета летят 168 пассажиров, из них 16 детей.

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