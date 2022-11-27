В Новосибирской области семьи с детьми получат пособия до конца 2022 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области семьи с детьми получат пособия до конца 2022 года. Для каждой возрастной группы определены свои рамки получения средств.

Так, семьям с детьми от 3 до 7 лет могут рассчитывать на пособие в том случае, если общий доход в пересчете на члена семьи меньше прожиточного минимума. Начисляет их соцзащита. В Новосибирской области их планируется оправить со 2 по 18 декабря.

Детям от 8 до 17 лет пособия уже будет начислять пенсионный фонд. На них также могут претендовать семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума в регионе. Ранее в правительстве Новосибирской области, на эти цели выделят в 2022 году 530 миллионов рублей.

Если семья будет получать пособие через «Почту России», то здесь даты получения будут зависеть от графика работы отделения. Но в общем деньги люди должны получить с 1 по 25 декабря.

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