В Новосибирске 8 жилых домов остались без отопления в 35-градусный мороз

Без тепла в мороз люди остались почти на сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители, по меньшей мере, восьми многоквартирыных жилом районе «Светлый» поселка Октябрьский в Новосибирске остались без отопления почти на сутки. При этом на улице в это время был сильный мороз вплоть до −35 градусов.

— Сначала пропал свет на полдня, потом якобы нашли проблему и через час устранили её, но после того как дали свет из-за перефазировки тока сгорели насосы по вине ответственных которые допустили это, не оснастив никакими защитами от элементарных скачков напряжения в котельных, которые приносят тепло району, — цитирует жителей дома паблик ВКонтакте «АСТ-54». — В квартирах быстро холодает, в некоторых температура уже опустилась до 5 градусов. В этом районе очень много молодых семей с маленькими детьми.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

Прокуратурой Мошковского района организована проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. На место происшествия выехал прокурор района. В рамках проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц, — отметили в ведомстве.

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