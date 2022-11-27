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НовостиОбщество27 ноября 2022 8:07

Самолет из Новокузнецка, экстренно севший в Новосибирске, приземлился в Санкт-Петербурге

Рейс экстренно сел в Толмачево 26 ноября
Галина СИМОНОВА
Самолет из Новокузнецка, который экстренно посадили в Новосибирске, долетел до Санкт-Петербурга.

Самолет из Новокузнецка, который экстренно посадили в Новосибирске, долетел до Санкт-Петербурга.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Новокузнецка, который экстренно посадили в Новосибирске, долетел до Санкт-Петербурга.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс прибыл в Санкт-Петербург в 1:43.

Напомним, самолет экстренно приземлился в Толмачево 26 ноября. На нем летели 154 пассажира, из которых 7 — были дети. За соблюдением их прав следила новосибирская транспортная прокуратура.

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