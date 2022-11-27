В Новосибирске в гаражном кооперативе на Дунаевского случился пожар

В Новосибирске в гаражном кооперативе на улице Дунаевского случился пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в гаражном кооперативе на улице Дунаевского случился пожар. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— На Дунаевского в ГСК «Север», в одном из капитальных гаражей, мужчина завёл дизельную печку, и топливо вспыхнуло, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Владелец гаража не пострадал, даже успел выгнать автомобиль на улицу, но прицеп остался внутри и частично обгорел.

Прибывшие на место пожарные потушили вспыхнувший гараж и продолжают тушить остальные гаражи, которые загорелись вследствие случившегося.

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