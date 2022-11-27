Рейс «Новосибирск-Дубай» задержали почти на сутки

В аэропорту застряли 168 пассажиров. Фото: Новосибирская транспортная прокуратура

Вылет рейса «Новосибирск-Дубай» задержали почти на сутки. Сделано это было по инициативе авиакомпании FlyDubai.

— По расписанию самолет должен был вылететь в 20:40 26 ноября, однако вылет перенесли на 15:30 27 ноября, — сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В аэропорту вылета ждут 168 пассажиров, из них 16 детей. За соблюдением их прав следит Новосибирская транспортная прокуратура.

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