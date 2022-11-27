В Новосибирске в ДТП с «Тойотой» и пассажирским автобусом погибли два человека

В ДТП погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП с «Тойотой» и пассажирским автобусом погибли два человека. Подробности аварии, случившейся утром 27 ноября, рассказали в городском ГИБДД.

— В 8:40 водитель автомбиля toyota camry ехал по мосту в Центральном районе в сторону улицы Большевистской, когда наехал на дорожное ограждение, а потом столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим в попутном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции.

Еще одного доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще один пассажир доставлен в больницу. В автобусе никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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