В Новосибирской области мамами стали две 13-летние девочки

В Новосибирской области в 2021 году две 13-летние девочки стали мамами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2021 году две 13-летние девочки стали мамами. Об этом сообщает Новосибирскстат в своей статистике, приведенной ко Дню матери 27 ноября.

Так, по их данным, в 57% случаев в прошлом году в Новосибирской области мамами становились женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Средний возраст материнства среди сибирячек — 28, 8 лет.

Всего в 2021 году родились 28, 3 тысяч младенцев: 14, 7 мальчиков и 13, 6 девочек. Впервые мамами стали 10, 2 тысяч женщин. Самой молодой из них — 13 лет, а самой старшей — 52 года.

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