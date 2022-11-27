В Новосибирске «Тойота» влетела в пассажирский автобус

Легковушка оказалась сильно повреждена после ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка влетела в пассажирский автобус. ДТП случилось утром в воскресенье, 27 ноября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На эстакаде, над площадью инженера Будагова, водитель toyota camry не справился с управлением и влетел боком в автобус. В автомобиле находились три человека, которые оказались зажаты в салоне после удара, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Пострадавших из автомобиля достали спасатели. По словам очевидцев, к тому моменту водитель и пассажир скончались от полученных травм.

В Госавтоинспекции по городу аварию пока не прокомментировали.

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