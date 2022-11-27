В Новосибирске собака, которую из бизнес-центра пинками выгнал охранник, умерла

Собака умела в ветклинике. Фото: animal_nsk-Новосибирск
Собака, которую пинками выгнал из бизнес-центра охранник, умерла. Об этом сообщили волонтёры.
— Мы отвезли её в ветклинику, всеми силами пытались спасти. Ездили к ней даже, привозили варёную курочку, даже имя дали — Лада… Но в субботу нам сообщили, что её больше нет, — пояснили КП-Новосибирск волонтёры.
Напомним, произошла история 23 ноября: животное пустили погреться в прихожую БЦ неравнодушные люди, но охрану это не устроило. Тогда, по словам очевидцев, охранник пинками выгнал собаку обратно на улицу. В какой-то момент, после очередного удара, животное упало на землю, и не могло пошевелиться.
Позже собака попала в руки зоозащитников. Они отвезли ее ветклинику, однако спасти животное так и не удалось.
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