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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 16:21

В жилом доме в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар

Как сообщают очевидцы, загорелась квартира на седьмом этаже
Анастасия ХРОМЫХ
В жилом доме, расположенном в Ленинском районе, произошел пожар. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В жилом доме, расположенном в Ленинском районе, произошел пожар. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Вечером 26 ноября в жилом доме, расположенном в Ленинском районе, произошел пожар. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Здание находится по адресу улица Юности, 1. Как сообщают очевидцы, загорелась квартира на седьмом этаже.

− Информации о пострадавших не поступало, − уточнили в публикации.

Интернет-пользователи отметили, что остаться без крыши над головой в такой мороз очень страшно.

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