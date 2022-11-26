Жители одного из домов в Советском районе Новосибирска замерзают в своих квартирах

Жильцы звонят в аварийную службу, однако все безрезультатно. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Жительница Новосибирска Елена Созинова пожаловалась на лютый холод в своей квартире. Причем такая ситуация сложилась не только у нее. О проблеме сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

Дом, в котором проживает Елена, расположен по адресу улица Мусы Джалиля, 1.

− Из шести подъездов в четырех отсутствуют нормальные условия либо температура близка к минимальной. В квартирах от 15 до 17 градусов. Со среды часть дома пытается согреться при помощи обогревателей, − сообщила КП-Новосибирск женщина. – ЖЭУ и Управление энергетики и водоснабжения не спешат решать нашу проблему. В ЖЭУ объяснили, что они этим не занимаются и направили нас в УЭВ. А там заявили, что у них нет времени на этой неделе.

Жильцы звонят в аварийную службу, однако все безрезультатно.

− Единственное, три часа назад приезжали сантехники, перезапустили систему и уехали. Но дом продолжает остывать. Батареи холодные, в подъезде холодно. В квартире столбик термометра снижается, − рассказывает Елена.

Местные жители не намерены сдаваться – они продолжают бороться за то, чтобы подачу отопления восстановили.

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