В Калининском районе Новосибирска вспыхнула иномарка

«Мерседес» загорелся в Калининском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

«Мерседес» загорелся в Калининском районе Новосибирска. Огонь объял иномарку на улице Танковой в субботу, 26 ноября.

− Также от пожара пострадали еще два автомобиля – «Тойота» и «Хонда», − рассказали в группе «АСТ-54».

У первого авто оплавилась задняя часть. Вторая иномарка получила такие же повреждения.

На место прибыли пожарные и медики. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на заправке загорелась «Мазда».

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