Облачно и до -25: Новосибирск останется под властью морозов

В воскресенье 27 ноября будет облачно и морозно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 27 ноября, жителей Новосибирска предупредили о морозе и гололедице. Прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью синоптики обещают -29...-31. В пригороде температура может опуститься до -33 градусов.

Днем прогнозируют до -25 градусов мороза.

− Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, − сообщили синоптики.

Будет дуть северный ветер. Его порывы могут достигать семи метров в секунду.

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