Облачно и до -25: Новосибирск останется под властью морозов

В воскресенье 27 ноября будет облачно и морозно.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В воскресенье, 27 ноября, жителей Новосибирска предупредили о морозе и гололедице. Прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ночью синоптики обещают -29...-31. В пригороде температура может опуститься до -33 градусов.
Днем прогнозируют до -25 градусов мороза.
− Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, − сообщили синоптики.
Будет дуть северный ветер. Его порывы могут достигать семи метров в секунду.
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