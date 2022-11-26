Подземную парковку ТРЦ «Ройял Парк» затопило в Новосибирске

В новосибирском торговом центре «Ройял Парк» затопило подземную парковку. Фото: АСТ-54
В новосибирском торговом центре «Ройял Парк» затопило подземную парковку. Это произошло в субботу, 26 ноября, рассказали в группе «АСТ-54».
Сверху на машины лилась горячая вода. На бетонном полу образовались большие лужи. Из-за чего произошел потоп – неизвестно.
В комментариях новосибирцы посочувствовали тем, чьи автомобили бесплатно «помыли».
− Так это еще сейчас все застынет на морозе… − написал один из интернет-пользователей.
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