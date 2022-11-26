Найденную в Новосибирске краснокнижную птицу увезли в реабилитационный центр Барнаула

Краснокнижную птицу чомгу доставили из Новосибирска в Барнаул. Фото: предоставлено Аленой
Краснокнижную птицу чомгу доставили из Новосибирска в Барнаул. Об этом в группе «Подслушано в Искитиме» рассказала местная жительница Алена, которая вместе с мужем занималась спасением пернатой.
Напомним, птицу нашли на улице. Ее отогрели, накормили и посадили в таз с водой. Когда встал вопрос – кому передать чомгу, начались проблемы. Новосибирский зоопарк и Центр реабилитации диких животных ответили отказом. Появился вариант отвезти пернатую в Барнаул. Нужен был человек, который довез бы ее до города и отдал в руки специалистам.
По счастливому стечению обстоятельств такой человек нашелся.
− Чомге помогли добраться до клиники в Барнауле! Ее осмотрел дежурный врач, на данный момент повреждений не обнаружено, − рассказала Алена.
После этого птичку должны были перевезти в местный реабилитационный центр. Там она будет восстанавливаться под присмотром специалистов.
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