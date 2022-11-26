Выставку «Украина. На переломах эпох» открыли в Новосибирске

В Новосибирске открыли выставку «Украина. На переломах эпох». Фото: правительство НСО
В Новосибирске открыли выставку «Украина. На переломах эпох». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вставка проходит в новосибирском историческом парке «Россия – моя история». Ее посетили мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников.
Экспозиция включает в себя уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты и архивные документы. На них отражена история взаимоотношений русского и украинского народов в хронологии от Древнерусского государства до наших дней.
− Мы десятилетиями, веками, тысячелетиями гордились общей историей, взаимопроникновением культур, общими всемирно известными писателями, композиторами, − отметил Андрей Травников.
Губернатор назвал данный проект сложным, но актуальным в современных реалиях.
Посетить выставку можно до 15 декабря. Адрес − улица Василия Старощука, 24.
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