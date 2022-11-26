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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:11

«Осенний шторм замерз»: Обское море покрылось белоснежными «кораллами»

Новосибирец сфотографировал белоснежные «кораллы» на льду Обского моря
Анастасия ХРОМЫХ
По поверхности водохранилища раскиданы многочисленные ледяные образования, похожие по форме на кораллы. Фото: Вячеслав Горюнов

По поверхности водохранилища раскиданы многочисленные ледяные образования, похожие по форме на кораллы. Фото: Вячеслав Горюнов

На льду Обского моря образовались белоснежные «кораллы». Невероятной красоты явление запечатлел руководитель спортивного клуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

На фото можно увидеть, что по поверхности водохранилища раскиданы многочисленные ледяные образования, похожие по форме на морских обитателей.

− Это осенний шторм замерз. Волны набрызгивают, и капли застывают. Каждый год такое, если в мороз был ветер, − объяснил КП-Новосибирск Вячеслав Горюнов.

Так выглядит осенний замерзший шторм. Фото: Вячеслав Горюнов

Так выглядит осенний замерзший шторм. Фото: Вячеслав Горюнов

Сибиряк отметил, что в этом году неплохой лед. Вячеслав уже открыл сезон катания на коньках.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала про такое необычное явление, как ледяные «монетки».

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