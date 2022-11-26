Новосибирец Виталий Клименко прославился на проекте «Танцы на ТНТ»

Новосибирец Виталий Клименко обрел популярность благодаря проекту «Танцы на ТНТ». Стоп-кадр из выпуска шоу

Новосибирец Виталий Клименко обрел популярность благодаря проекту «Танцы на ТНТ». Изначально он был одним из сотрудников шоу, потом стал участником и позже – хореографом.

Когда Виталию было 12 лет, его приняли в спортивную бальную школу в Новосибирске. Однако через полтора года подросток ушел оттуда из-за однообразной программы, пишет «Работа.ру».

С 14 до 18 Клименко танцевал сам для себя. Сибиряк смотрел клипы по телевизору и пытался повторять за артистами.

Окончив школу, Виталий поступил в ВУЗ на архитектора. Освоив специальность, он понял, что не может развиваться в данном направлении. В то время строительная отрасль переживала серьезный кризис.

Вскоре жизнь новосибирца перевернулась с ног на голову. И поспособствовало этому приглашение стать моделью в парикмахерских шоу.

В 18 лет парень выступил на шоу «Золотые ножницы» в Новосибирске. Проект считался очень престижным. Там Виталия заметили представители танцевальной студии и пригласили на работу.

Богатый танцевальный опыт Клименко получил в США. Он выбрал направление vogue, работал с танцорами из объединения House of Ninja, частью которого впоследствии стал.

В 2014 году на ТВ вышло шоу «Танцы». На проекте Виталий попробовал себя в трех разных ролях. Изначально его пригласили проводить кастинг. Потом он сам стал участником, а еще позже – хореографом. Шоу прославило сибиряка и подарило ему массу поклонников.

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