В Новосибирске на заправке загорелась «Мазда»

Автомобиль марки «Мазда» загорелся на заправке в Ленинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобиль марки «Мазда» загорелся на заправке в Ленинском районе. Инцидент произошел в субботу, 26 ноября.

Как рассказали в группе «АСТ-54», иномарка вспыхнула на улице Энергетиков.

− Произошел взрыв газового баллона, − сообщили очевидцы.

В этот момент с другого вызова возвращались пожарные. Они увидели пламя и оперативно приступили к тушению.

Людей, находящихся в магазине АЗС, эвакуировали. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Позже в ГУ МЧС по НСО прокомментировали произошедшее.

− Два человека эвакуировались, пострадавших нет. Ликвидация открытого горения в 17:20, − рассказали в МЧС.

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