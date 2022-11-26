В Новосибирске на заправке загорелась «Мазда»

Автомобиль марки «Мазда» загорелся на заправке в Ленинском районе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Автомобиль марки «Мазда» загорелся на заправке в Ленинском районе. Инцидент произошел в субботу, 26 ноября.
Как рассказали в группе «АСТ-54», иномарка вспыхнула на улице Энергетиков.
− Произошел взрыв газового баллона, − сообщили очевидцы.
В этот момент с другого вызова возвращались пожарные. Они увидели пламя и оперативно приступили к тушению.
Людей, находящихся в магазине АЗС, эвакуировали. По словам очевидцев, никто не пострадал.
Позже в ГУ МЧС по НСО прокомментировали произошедшее.
− Два человека эвакуировались, пострадавших нет. Ликвидация открытого горения в 17:20, − рассказали в МЧС.
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