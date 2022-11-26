Вставшие трамваи и ДТП с легковушками: в Центральном районе Новосибирска произошел транспортный коллапс

Непростая ситуация сложилась на пересечении Гоголя и Мичурина. Фото: АСТ-54

В субботу, 26 ноября, в Центральном районе Новосибирска произошел транспортный коллапс. Об этом сообщили в группе АСТ-54.

Непростая ситуация сложилась на пересечении Гоголя и Мичурина.

− Два трамвая стоят без движения, перегородив все полосы в сторону Красного проспекта. У бежевого трамвая поврежден токоприемник, работает аварийная бригада, − рассказали очевидцы.

Во время объезда препятствия столкнулись две иномарки – «Мазда» и «Тойота». Это еще больше осложнило обстановку на участке.

− Утром сегодня на этом перекрестке провода были оборваны. Лежали на дороге, − отметила одна из местных жительниц.

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