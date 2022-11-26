В Театральном сквере начали собирать главную елку Новосибирска

У оперного театра начали устанавливать главную новогоднюю елку. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В субботу, 26 ноября, у оперного театра начали устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, проходящая мимо НОВАТа.

Рабочие почти полностью смонтировали каркас для зеленой красавицы.

− Сейчас будут прикреплять верхушку с ветками. То есть все остальное – это каркас, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск. – Там все перегорожено, подойти близко нельзя.

Рабочие устанавливают каркас елки. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Гирлянды на елке включат 1 декабря. Также вокруг нее установят панели, на которых будут изображены наиболее узнаваемые виды главных российских городов. Это соответствует концепции проекта «Вся Россия в моем городе».

Ранее КП-Новосибирск писала, что у Центрального рынка нарядили елку.

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