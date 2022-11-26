Двое мужчин ограбили 24-летнего парня в Советском районе Новосибирска

В Советском районе Новосибирска двое мужчин – 34 и 40 лет, ограбили парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском районе Новосибирска двое мужчин – 34 и 40 лет, ограбили парня. Подробностями преступления поделились в ГУ МВД России по НСО.

В среду, 23 ноября, в полицию обратился 24-летний молодой человек. Парень сообщил, что его ограбили на улице Лесосечной. На входе в магазин он случайно столкнулся с двумя мужчинами. Как только сибиряк вышел из здания, его принудительно отвели в сторону.

− Применив физическую силу, мужчины похитили у пострадавшего мобильный телефон и банковскую карту, − уточнили в МВД.

Молодой человек запомнил приметы злоумышленников и передал их стражам правопорядка. Ориентировки на подозреваемых направили всем наружным патрулям.

Через некоторое время грабителей поймали. Одного задержали на улице, второго – в квартире, где он проживал. Оба оказались ранее судимыми.

Похищенный телефон нашли по месту жительства одного из задержанных. Карту же обнаружили на улице – злоумышленники сначала накупили на нее продуктов, а потом выбросили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

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