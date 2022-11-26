В Новосибирске мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов

В Новосибирске произошло ограбление офиса микрозаймов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 26 ноября, в Новосибирске произошло ограбление офиса микрозаймов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на организацию, расположенную в Октябрьском районе. Сотрудница рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ей ножом, похитил две тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Женщина описала внешность нападавшего. Также полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Советского района.

Мужчину задержали. В его квартире нашли одежду, в которой он совершил преступление, и нож. Оказалось, что похищенное сибиряк успел потратить.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленника заключили под стражу.

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