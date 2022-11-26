«Это к деньгам»: под Новосибирском иномарку залило фекалиями после ДТП с ассенизатором

В Новосибирской области иномарка столкнулась с ассенизаторской машиной. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В Новосибирской области иномарка столкнулась с ассенизаторской машиной. В результате ДТП «Субару» залило фекалиями, рассказали в группе «АСТ-54».
Авария произошла 25 ноября в Новолуговом. Как сообщили очевидцы, у автомобиля, предназначенного для сбора жидких отходов, оторвался кран. После этого нечистоты полились наружу.
По неудачному стечению обстоятельств иномарка оказалась как раз в той стороне. В итоге фекалии попали в салон легковушки.
В комментариях интернет-пользователи принялись шутить по поводу необычного ДТП и его последствий.
− Говорят, это к деньгам.
− Можно удобрение на дачу увезти.
− ДТП года, − не унимались комментаторы.
Однако нашлись и те, кто посочувствовал водителю иномарки.
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