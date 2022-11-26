В Новосибирской области определили претендентов на строительство мусорных полигонов

Стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Речь идет о двух комплексах по переработке отходов − возле села Раздольное и в районе Верх-Тулы. Заявки на участие в конкурсах подали три предприятия − ООО «Орбита», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».

В пятницу, 25 ноября, на заседании в правительстве вскрыли конверты с заявками. Целью участников конкурсов было получение права заключить концессионные соглашения по созданию и эксплуатации полигонов.

На строительство правобережного полигона претендуют все три компании. Комплекс по переработке отходов на левом берегу готовы построить два предприятия − «Орбита» «Спецавтохозяйство».

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