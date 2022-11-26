Застройщика из Академгородка, обвиняемого в мошенничестве, отправили под домашний арест

Застройщик кинул участников долевого строительства на деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест застройщика из Академгородка. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщают в Телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным следователей, застройщик кинул участников долевого строительства на деньги. Речь идет о возведении жилого дома, расположенного в Советском районе по адресу улица Бульвар Молодежи, 38.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

− Решением суда обвиняемый отправлен под домашний арест, − отметили в прокуратуре Новосибирской области.

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