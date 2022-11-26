Вопрос о строительстве метро на площади Кирова в Новосибирске рассмешил мэра Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска высказался о строительстве метро на площади Кирова. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о строительстве метро на площади Кирова. Этот вопрос, заданный одним из местных жителей, рассмешил главу города.

В пятницу, 25 ноября, градоначальник провел прямой эфир на личной странице «ВКонтакте». Анатолий Локоть отвечал на вопросы новосибирцев.

− Когда будет метро до площади Кирова? – спросили у мэра Новосибирска.

В ответ на это Анатолий Локоть улыбнулся, а затем рассмеялся. Однако спустя несколько секунд градоначальник стал серьезным.

− Пока такого проекта нет – я прямо скажу. Есть перспективные станции у нас. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, − отметил глава Новосибирска.

Следующий шаг – развить и удлинить Ленинскую линию. В ближайшей перспективе нужно ввести в эксплуатацию станцию метро «Спортивная».

Разговоры о создании Кировской линии, которая будет параллельна Оби, ведутся. Однако реализовать проект смогут не скоро.

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