В Новосибирске павильон с Park Сafe и «Перчини» может стать собственностью города

Здание в Первомайском сквере, в котором располагаются «Парк кафе» и «Перчини», может стать собственностью города.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Здание в Первомайском сквере, в котором располагаются «Парк кафе» и «Перчини», может стать собственностью города. Об этом в ходе встречи с журналистами 25 ноября сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Напомним, ранее мэрия настаивала на том, чтобы павильон снесли. Мол, здание находится на муниципальной территории и считается самовольной постройкой. В итоге кассационный суд поддержал иск мэрии о сносе объекта. Однако это решение так и не реализовали.
По словам Анатолия Локтя, на данный момент ведется работа по передаче площадей павильона муниципалитету.
− Таким образом, это будет собственность города, − подчеркнул мэр Новосибирска.
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