В Новосибирске павильон с Park Сafe и «Перчини» может стать собственностью города

Здание в Первомайском сквере, в котором располагаются «Парк кафе» и «Перчини», может стать собственностью города. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Здание в Первомайском сквере, в котором располагаются «Парк кафе» и «Перчини», может стать собственностью города. Об этом в ходе встречи с журналистами 25 ноября сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, ранее мэрия настаивала на том, чтобы павильон снесли. Мол, здание находится на муниципальной территории и считается самовольной постройкой. В итоге кассационный суд поддержал иск мэрии о сносе объекта. Однако это решение так и не реализовали.

По словам Анатолия Локтя, на данный момент ведется работа по передаче площадей павильона муниципалитету.

− Таким образом, это будет собственность города, − подчеркнул мэр Новосибирска.

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