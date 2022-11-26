Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 2:08

В Новосибирске возвращается на свой маршрут троллейбус №29

Он не курсировал с 11 ноября
Анастасия ХРОМЫХ
Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут.

Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив − Метро «Площадь Маркса» закрыли с 22:00 11 ноября. Это было связано с ремонтом моста через реку Тулу.

Как сообщили в мэрии, обустройство участка практически завершено. С понедельника, 28 ноября, проезжая часть вновь будет доступна для троллейбуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber