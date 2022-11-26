В Новосибирске возвращается на свой маршрут троллейбус №29

Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут. Об этом сообщили в мэрии города.
Напомним, маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив − Метро «Площадь Маркса» закрыли с 22:00 11 ноября. Это было связано с ремонтом моста через реку Тулу.
Как сообщили в мэрии, обустройство участка практически завершено. С понедельника, 28 ноября, проезжая часть вновь будет доступна для троллейбуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер