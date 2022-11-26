В Новосибирске возвращается на свой маршрут троллейбус №29

Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбус №29 в Новосибирске возвращается на свой маршрут. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив − Метро «Площадь Маркса» закрыли с 22:00 11 ноября. Это было связано с ремонтом моста через реку Тулу.

Как сообщили в мэрии, обустройство участка практически завершено. С понедельника, 28 ноября, проезжая часть вновь будет доступна для троллейбуса.

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