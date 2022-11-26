Врач-травматолог рассказал, как безопасно падать на катке

На каток нужно надевать удобную одежду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катание на коньках — всеми любимый вид зимнего досуга, который, при всей его привлекательности, имеет и обратную сторону в виде повышенной травмоопасности. Травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, как правильно падать на льду, чтобы избежать переломов и вывихов. И главный совет специалиста — не падать на руки, кисти и колени.

-Хоть лед относительно мягкий и мягче, чем асфальт, можно в том числе сломать лучевую кость. Не нужно падать на колени, потому что можно получить достаточно серьезную травму вплоть до перелома лучевой кости, надколенника. Чтобы этого избежать, лучше упасть на спину, развернуть себя, сгруппироваться, прижать подбородок к груди и прижать руки к груди. Это самая оптимальная поза для падения. Если у вас нет повышенного риска травм, то в таком положении крайне маловероятно что-то сломать, будет максимум ушиб, — пояснил Ефремов изданию NEWS.ru .

Кроме того, важно подобрать себе коньки по размеру: они не должны давить, но при этом и не должны быть слишком свободными. Если коньки будут «болтаться» на ноге — существует риск подвернуть голеностопный сустав.

Кроме того, для похода на каток стоит выбирать удобную одежду, которая не будет сковывать ваши движения. Это тоже уменьшит риск падения.

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