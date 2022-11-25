Жительница Бийска отсудила у управляющей компании более 200 тысяч за затопленную фекалиями квартиру

Женщина отсудила у управляющей компании более 200 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Квартиру жительницы Бийска затопило фекалиями после канализационного потопа. Инцидент произошел в июне этого года. Из-за засорения канализации начало течь из унитаза, а при очистке труб выяснилось, что они были забиты кошачьим наполнителем.

Поскольку квартира женщины расположена на первом этаже, то все отходы из восьми квартир, расположенных выше потекли к ней. Испорченными оказались не только санузел, но и кухня, спальня, кладовка и коридор. Ущерб составил 194 тысячи рублей, однако управляющая компания отказалась возмещать его в связи с необоснованностью.

— Тогда хозяйка квартиры пошла другим путем и обратилась в суд. Там изучили материалы дела и указали, что соблюдение управляющей компанией постоянного осмотра системы канализации и размещение информации о запрете сброса мусора в канализацию не является основанием, освобождающим от ответственности за причинение ущерба, — пишет издание «Толк».

В итоге с управляющей компании взыскали обозначенный экспертом ущерб, а также штраф в 97 тысяч, расходы на техзаключение в 9 тысяч, а также моральную компенсацию в 10 тысяч.

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