Влюбленные из Бердска решили пожениться на реалити-шоу

Влюблённые будут бороться с другими парами за выигрыш. Фото: телеканал «Пятница!»

Влюбленные из Бердска решили пожениться в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Там они будут бороться с тремя другими парами за звание лучшей свадьбы и денежный приз. По правилам все четыре невесты ходят друг к другу на свадьбы и оценивают праздники конкуренток. А в финале выпуска голосуют, выставляя друг другу оценки за лучшее платье, меню и оформление зала. Побеждает та, которая набрала больше всего очков.

— В числе участников проекта оказалась пара из Бердска — Мальвина и Оганнес. Влюбленные познакомились в соцсетях, и через 2 месяца молодой человек сделал Мальвине предложение. Не так давно пара открыла салон красоты в Новосибирске, где невеста работает управляющей, а жених — колористом, — рассказали в пресс-службе телеканала.

Торжество молодые решили устраивать в современном армянском стиле. Бюджет у свадьбы — 1, 5 миллиона рублей.

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