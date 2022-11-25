В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей 15 декабря

Проезд подорожает до 30 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вырастут цены на проезд в метро. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте.

— Тариф будут повышать, решение принято. С 15 декабря он вырастет до 30 рублей. От этого никуда не деться, есть такое понятие, как инфляция, — отметил градоначальник.

На сайте мэрии и правительства пока не опубликованы официальные документы о повышении стоимости за проезд.

Ранее в департаменте по тарифам региона сообщали, что размер новой стоимости формировался с учетом зарплат сотрудников метрополитена, расходов на ремонт и топливо-энергетические ресурсы.

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