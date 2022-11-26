Мороз и солнце: -35 градусов придут в Новосибирск

В новосибирске морозы не собираются отступать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 ноября в Новосибирске будет солнечно и ясное небо, но температура упадет до -30 градусов и ниже.

- Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ночью температура составит -28...-30, в пригороде до -32, днем – до -26…-28. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, - сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью будет -25…-30, местами -35. Днем до -24…-29. Местами будет изморозь.

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