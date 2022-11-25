Частые головные боли и синяки: онколог перечислил симптомы рака крови

Один из «звоночков» − частые головные боли. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Онколог Владимир Полянский рассказал, появление каких симптомов указывает на страшное заболевание – рак крови. Слова эксперта приводит News.ru.

Один из «звоночков» − частые головные боли. Также стоит насторожиться, если на теле просто так появляются синяки. Снижение аппетита и повышение температуры без объективной причины тоже могут сигнализировать о развитии недуга.

Если человек чувствует постоянную слабость и часто переносит инфекционные заболевания – это тоже может говорить о страшном диагнозе.

− На поздних стадиях присоединяются тахикардия, плохое заживление ссадин и ран, посинение губ, ногтей. Кроме того, возможны обмороки и ломота в костях, − отметил Владимир Полянский.

При этом врач подчеркнул – наличие данных симптомов не значит, что у вас 100% рак. Дело в том, что эти неприятные моменты могут проявляться и при других болезнях. Заниматься самолечением не стоит, лучше обратиться к специалистам.

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