Солистка Новосибирского музыкального театра провела творческий вечер

Актриса работает в театре уже 25 лет. Фото: Новосибирский музыкальный театр

В пятницу, 25 ноября, актриса Елизавета Дорофеева празднует 25-летие работы в Новосибирском музыкальном театре. За пару дней до этого события сибирячка провела творческий вечер.

Встреча состоялась 22 ноября в областной научной библиотеке, пишет «Навигатор». Мероприятие длилось больше часа. Елизавета пообщалась с поклонниками и рассказала о работе на сцене. По словам артистки, сейчас она репетирует новый мюзикл «Опасные связи». Премьера запланирована на 23 декабря.

− Сегодня Елизавета Дорофеева играет в месяц около 10 спектаклей, как ассистент режиссера занимается вводами в спектакли новых солистов, − отметили в публикации.

За 25 лет работы в Новосибирском музыкальном театре актриса исполнила около 80 ролей.

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